Клиентам банка «Открытие» подключат «Маршрут без забот» при покупке в кредит автомобилей китайских брендов

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил консьерж-сервис «Маршрут без забот» для покупателей машин китайского производства. С помощью этой услуги автолюбители смогут получить круглосуточную помощь в рамках своего путешествия. Сервис подключается бесплатно на год при одновременном оформлении автокредита в банке «Открытие» и полиса каско в СК «Росгосстрах».

Услуга включает в себя ряд полезных сервисов, которые помогут сделать путешествие на новом автомобиле не только ярким и незабываемым, но и максимально удобным. Все опции доступны круглосуточно и без выходных.

Автоконсьерж поможет спланировать поездку: разработает оптимальный с учетом стоянок, платных трасс и наличия АСЗ маршрут, посоветует достопримечательности по пути следования, забронирует гостиницу с хорошими отзывами и даже проконсультирует по прохождению границы. Всё это позволит клиентам значительно сэкономить время на поиск нужной информации.

В банке «Открытие» в поддержку продаж автомобилей китайского производства запущена специальная кредитная программа «Промо Китай Плюс» со сниженной процентной ставкой от 10,4% годовых. На специальных условиях доступно финансирование брендов Geely, Chery, Exeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Dongfeng на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

«Доля китайских автомобилей в кредитных продажах нашего банка стабильно растёт на фоне активной экспансии ими российского авторынка. За 10 месяцев текущего года в структуре выдач автокредитов банка на новые машины уже 13% пришлось на китайские марки. Причем тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в ТОП-10 ТС, на которые заемщики чаще всего берут кредиты, а уже по итогам октября Haval и Сhery расположились на втором и пятом местах рейтинга кредитных продаж нашего банка по новым авто. Именно поэтому запуск услуги автоконсьержа «Маршрут без забот» станет приятным подарком для наших клиентов, выбравших китайские автомобили, сэкономит им время и оградит от лишних забот в путешествиях», - отметил лидер трайба «Автофинанс» «Открытие Авто» Денис Сорокин.