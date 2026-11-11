Казанский авиазавод наращивает число поставщиков для гражданских лайнеров

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев» – расширяет круг потенциальных поставщиков в связи с ростом производственного плана по выпуску гражданских самолетов. Об этом сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

На предприятии прошла конференция поставщиков, посвященная изготовлению деталей и сборочных единиц. В ней участвовали заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин и представители более 30 компаний республики. Участники обсудили производственную программу завода и объемы заказов, которые планируют разместить у поставщиков.

По итогам переговоров предприятиям, с которыми КАЗ уже заключил контракты, направили дополнительные объемы заказов на изготовление деталей и сборочных единиц. Поставщикам предложили рассчитать стоимость производства, чтобы определить наиболее конкурентные цены. Представители завода также рассказали потенциальным партнерам об условиях сотрудничества и требованиях к поставляемой продукции.

Начальник управления по внешней кооперации КАЗ Руслан Залялютдинов сообщил, что при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана заводу удалось расширить базу поставщиков. По его словам, потенциальные партнеры смогли лично ознакомиться с производственными возможностями предприятия и объемами предстоящих заказов. Он выразил надежду, что такие встречи будут проводить регулярно и с участием большего числа компаний.