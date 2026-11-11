Экономика

Казанский авиазавод наращивает число поставщиков для гражданских лайнеров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев» – расширяет круг потенциальных поставщиков в связи с ростом производственного плана по выпуску гражданских самолетов. Об этом сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

На предприятии прошла конференция поставщиков, посвященная изготовлению деталей и сборочных единиц. В ней участвовали заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин и представители более 30 компаний республики. Участники обсудили производственную программу завода и объемы заказов, которые планируют разместить у поставщиков.

По итогам переговоров предприятиям, с которыми КАЗ уже заключил контракты, направили дополнительные объемы заказов на изготовление деталей и сборочных единиц. Поставщикам предложили рассчитать стоимость производства, чтобы определить наиболее конкурентные цены. Представители завода также рассказали потенциальным партнерам об условиях сотрудничества и требованиях к поставляемой продукции.

Начальник управления по внешней кооперации КАЗ Руслан Залялютдинов сообщил, что при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана заводу удалось расширить базу поставщиков. По его словам, потенциальные партнеры смогли лично ознакомиться с производственными возможностями предприятия и объемами предстоящих заказов. Он выразил надежду, что такие встречи будут проводить регулярно и с участием большего числа компаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

как воняют клопы

Не у нас

17 часов назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

шпаклевка по маякам в Москве

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Кулинария

день назад

Татары готовят этот пирог с мясом и картошкой: зур бэлиш получается сочным под румяной корочкой
Новости Татарстана
18 часов назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Кулинария

31 минуту назад

Корейцы превращают обычную редьку в хрустящую закуску: остро-сладкий вкус раскрывается с первой ложки

Новости Татарстана

2 часа назад

Тукаевский район: 50 лет роста и планы на 50 млрд инвестиций

Новости Татарстана

3 часа назад

Талия Минуллина: гостей Казани больше, чем номеров в отелях

Кулинария

3 часа назад

Творог смешиваю с простыми продуктами и жарю: финские лепёшки получаются нежнее привычных сырников
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
8 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане появится рабочая группа по развитию беспилотной экономики

Кулинария

4 часа назад

В Индии обычную морковь превращают в десерт: тушат с молоком, и получается нежное лакомство

Технологии

5 часов назад

Создатели сериала «Айда!» убрали упоминание Института развития интернета
ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения ...
Польза
13 часов назад

ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения проектов КРТ в Татарстане
Семьи в Казани стали чаще выбирать трёхкомнатны...
Польза
15 часов назад

Семьи в Казани стали чаще выбирать трёхкомнатные квартиры: за год их доля в сделках выросла более чем в четыре раза