Казанцы смогут без комиссии обменять мелочь на бумажные купюры

В Татарстане с 26 октября по 7 ноября 2026 года проходит всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период в отделениях банков-участников и некоторых сетевых магазинах можно без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги, а в банках — зачислить монеты на счет.

Акция организована при поддержке Банка России и проводится дважды в год. Как отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Марат Шарифуллин, она позволяет вернуть в оборот монеты, которые люди хранят в копилках и карманах, а также сократить расходы на чеканку новых денег.

Во время весенней акции жители республики принесли в банки более 1,2 млн монет на сумму свыше 7 млн рублей. Обменять можно только монеты Банка России, находящиеся в обращении. Их рекомендуется заранее рассортировать по номиналу, чтобы ускорить пересчет.

Подробности об условиях акции и адресах точек-участников опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.