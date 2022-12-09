IT-директор Банка ЗЕНИТ рассказал о выборе между внешними и внутренними ресурсами

Директор по информационным технологиям Банка ЗЕНИТ Станислав Тульчинский поделился, как сделать выбор между внешними и внутренними ресурсами для реализации различных задач (разработка, сопровождение и др.), в ходе выступления на конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса». Мероприятие было посвящено практике решения задач работы цифровой инфраструктуры в современных условиях. Организатором выступило издание CNews.

В своем выступлении Станислав Тульчинский предложил подход к тому, как организации должны учитывать разницу типов решаемых задач и особенностей отрасли. Основу подхода составляет сравнительный анализ трансанкционных издержек на внешнее привлечение и внутренние организационные затраты компании. По мнению эксперта, также должен быть проведен анализ сложности и скорости изменений на рынке заказчика.

«Привлечение внешних ресурсов работает на уже сложившемся рынке поставщиков и потребителей услуг, когда организациям не требуется срочное решение неизвестных задач. При этом для качественного результата не сильно важны быстрая обратная связь и высокая гибкость. В таких условиях аутсорсинг позволяет снизить стоимость владения и сопровождения IT-решения. Если один из трех приведенных признаков не работает, компании придется задуматься о внутренних ресурсах», — добавил Станислав Тульчинский.

В ходе конференции CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» эксперты рассказали о применении новейших инструментов автоматизации и их реальных преимуществах.