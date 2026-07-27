Экономика

IPO китайского производителя чипов CXMT привлекло рекордные 66,6 млрд юаней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Акции китайского производителя чипов CXMT взлетели на 470% в первый день торгов на Шанхайской бирже, а объем привлеченных средств составил рекордные 66,6 млрд юаней ($9,8 млрд). Рыночная капитализация компании достигла 3,3 трлн юаней ($490 млрд). CXMT, основанная в 2016 году, контролирует около 8% мирового рынка DRAM и стремится конкурировать с Samsung, SK Hynix и Micron в сегменте чипов для ИИ. Бум искусственного интеллекта вызвал дефицит чипов DRAM, что подтолкнуло цены вверх. Как сообщает AFP, Apple уже тестирует чипы CXMT для своих устройств из-за острой нехватки. Предыдущий рекорд на площадке STAR Market в 2020 году принадлежал SMIC с привлечением более 46,3 млрд юаней. CXMT включена Пентагоном в список китайских компаний, связанных с обороной, что не препятствует ее контрактам с американскими партнерами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

Интересное в Казани

10 минут назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

серый таракан домашний

Технологии

день назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

3 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

ремонт водонагревателя уфа в Уфе

Кулинария

день назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

день назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Кулинария

день назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Технологии

день назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub

Новости России

16 часов назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%
Экономика
7 часов назад

Число заказов на импортную электронику выросло на 28%

По данным CDEK.Shopping, число заказов на импор...

Кулинария

час назад

Летняя запеканка без жарки: капуста, фарш и нежная заливка

Кулинария

3 часа назад

Домашние хот-доги с сыром: соус делает их вкуснее фастфуда

Технологии

3 часа назад

ChatGPT выдавал инструкции по созданию биологического оружия

Технологии

9 часов назад

Разнообразие в питании оказалось ключом к здоровью кишечника и иммунитету
Capcom раскрыла причину обилия ремейков Residen...
Технологии
14 часов назад

Capcom раскрыла причину обилия ремейков Resident Evil

Новости Татарстана

10 часов назад

Вода ошибок не прощает: пляжный сезон в Татарстане

Новости Казани

10 часов назад

В Казани после 11 лет реставрации открыли храм Николы Тульского

Новости России

12 часов назад

Бесплатная парковка для новых авто: кому могут дать год без оплаты
«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости