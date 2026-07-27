IPO китайского производителя чипов CXMT привлекло рекордные 66,6 млрд юаней

Акции китайского производителя чипов CXMT взлетели на 470% в первый день торгов на Шанхайской бирже, а объем привлеченных средств составил рекордные 66,6 млрд юаней ($9,8 млрд). Рыночная капитализация компании достигла 3,3 трлн юаней ($490 млрд). CXMT, основанная в 2016 году, контролирует около 8% мирового рынка DRAM и стремится конкурировать с Samsung, SK Hynix и Micron в сегменте чипов для ИИ. Бум искусственного интеллекта вызвал дефицит чипов DRAM, что подтолкнуло цены вверх. Как сообщает AFP, Apple уже тестирует чипы CXMT для своих устройств из-за острой нехватки. Предыдущий рекорд на площадке STAR Market в 2020 году принадлежал SMIC с привлечением более 46,3 млрд юаней. CXMT включена Пентагоном в список китайских компаний, связанных с обороной, что не препятствует ее контрактам с американскими партнерами.