Экономика

Индекс МосБиржи прибавил 0,57%, «ЛУКОЙЛ» вырос на 2,18%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Субботнюю сессию индекс МосБиржи завершил на отметке 2290,18 пункта, прибавив 0,57%. Лидером роста остался «ЛУКОЙЛ» — по итогам дня его бумаги подорожали на 2,18%.

Поводом стало сообщение издания The New York Times об обсуждении возможной сделки России и США, затрагивающей некоторые активы компании. По данным газеты, речь идет об обширном комплексе нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций по всему миру, принадлежащих «ЛУКОЙЛу».

В лидерах падения оказались обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» на фоне дивидендной отсечки. Выплата составляет 19,17 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную, дивидендный реестр закрывается в понедельник, 5 октября. Торги выходного дня технически относятся уже к сессии понедельника.

Помимо «ЛУКОЙЛа», рост показали акции «НоваБев» (+0,96%), «Газпрома» (+0,78%) и «НОВАТЭКа» (+0,75%). Снижение зафиксировали «Генетико» (-1,79%) и ДВМП (-1,15%).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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