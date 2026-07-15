Экономика

Холодная зима может оставить без газа несколько стран ЕС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Уровень заполнения европейских газохранилищ сос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа составляет около 50%, а в некоторых странах он достиг минимума за последние годы. В случае холодной зимы это создает риски для газоснабжения Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии, заявил главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.

В Германии, где находятся крупнейшие в ЕС хранилища, их наполненность едва превышает 40% — это минимальный уровень за несколько лет. Ранее эти мощности использовались как резерв для соседних стран. Сейчас поставки трубопроводного газа из Норвегии и через СПГ-терминалы обеспечивают лишь текущее потребление, а рост спроса из-за жары и остановок АЭС во Франции вынуждает тратить газ из французских хранилищ уже сейчас.

По оценке эксперта, цены на газ оказались выше зимних уровней. Если в 2023 и 2024 годах заполненность хранилищ достигала 70%, то сейчас она составляет около 45%. Некоторые страны рассматривают создание стратегических газовых резервов, но реализовать эти планы раньше 2027–2028 годов вряд ли удастся.

Еврокомиссия считает серьезные проблемы маловероятными, а цели по заполнению хранилищ — достижимыми. Однако, по словам Копейкина, официальный оптимизм сопровождается снижением требований к запасам с 90% до 80% и ростом закупок российского СПГ, несмотря на повышение цен из-за ситуации в Ормузском проливе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

средства от домашних паразитов

Новости России

день назад

«Ветеран труда» дает важные льготы в 2026 году: как оформить звание без ошибок и отказов

Новости России

14 часов назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

ремонт квартир под.ключ в Самаре

Кулинария

день назад

Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Важное в РТ

день назад

Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

Наука

день назад

В РФ нашли классический закон турбулентности в магнитном поле Солнца

Новости Казани

день назад

В Татарстане завершился международный чемпионат Tatarstan Junior Open
Технологии
2 часа назад

BGR назвал способы сохранить данные без покупки нового смартфона

BGR рассказал, как сохранить данные на смартфон...

Технологии

15 минут назад

Microsoft предупредила о вирусе GigaWiper, уничтожающем файлы

Гид по Казани

21 час назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани отменили режим ракетной опасности

Гороскопы

2 часа назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде
Tuvio представила 65-дюймовый телевизор с MiniL...
Технологии
4 часа назад

Tuvio представила 65-дюймовый телевизор с MiniLED и 144 Гц

Технологии

5 часов назад

Sony отложила выход аркадного геймпада FlexStrike для PS5

Технологии

7 часов назад

Утечка раскрыла возможности ИИ-помощника Honor YOYO Next

Технологии

8 часов назад

Momentum Technologies представила переносное укрытие Lifepod
Жилинспекция Татарстана объяснила причины ржаво...
Новости Татарстана
7 часов назад

Жилинспекция Татарстана объяснила причины ржавой воды из крана