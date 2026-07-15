Холодная зима может оставить без газа несколько стран ЕС

Уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа составляет около 50%, а в некоторых странах он достиг минимума за последние годы. В случае холодной зимы это создает риски для газоснабжения Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии, заявил главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.

В Германии, где находятся крупнейшие в ЕС хранилища, их наполненность едва превышает 40% — это минимальный уровень за несколько лет. Ранее эти мощности использовались как резерв для соседних стран. Сейчас поставки трубопроводного газа из Норвегии и через СПГ-терминалы обеспечивают лишь текущее потребление, а рост спроса из-за жары и остановок АЭС во Франции вынуждает тратить газ из французских хранилищ уже сейчас.

По оценке эксперта, цены на газ оказались выше зимних уровней. Если в 2023 и 2024 годах заполненность хранилищ достигала 70%, то сейчас она составляет около 45%. Некоторые страны рассматривают создание стратегических газовых резервов, но реализовать эти планы раньше 2027–2028 годов вряд ли удастся.

Еврокомиссия считает серьезные проблемы маловероятными, а цели по заполнению хранилищ — достижимыми. Однако, по словам Копейкина, официальный оптимизм сопровождается снижением требований к запасам с 90% до 80% и ростом закупок российского СПГ, несмотря на повышение цен из-за ситуации в Ормузском проливе.