Глава Минтранса доложил президенту о росте авиаперевозок и новых терминалах

Новый министр транспорта Дмитрий Ядров на встрече с президентом Владимиром Путиным 16 ноября сообщил, что Россия поддерживает прямое авиасообщение с 39 странами, а рейсы в страну выполняет 61 иностранная авиакомпания из 30 государств. Стенограмма беседы опубликована на сайте Минтранса.

За январь—сентябрь авиакомпании перевезли 79,6 миллиона пассажиров, при этом почти 55% полетов выполняются в обход Москвы. В эксплуатации находятся 1075 воздушных судов, для поддержания их летной годности сформирована необходимая техническая база, отметил Ядров.

Министр назвал обновление авиапарка одной из ключевых задач. В 2026 году завершена сертификация регионального самолета Ил-114-300 и двигателя ПД-8, а в следующем году ведомство рассчитывает получить документы для сертификации Superjet и МС-21. Также продолжается развитие аэропортов: новые аэровокзальные комплексы построены в Барнауле, Оренбурге, Благовещенске, Пскове и Казани, модернизация аэродромной инфраструктуры проведена в Махачкале, Грозном, Новосибирске и Перми.

В железнодорожной отрасли министр выделил проект высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург: изготавливаются три электропоезда, испытания на участке Москва — Тверь планируется начать в 2027 году. Кроме того, Минтранс расширяет проект «Речные магистрали»: сейчас действуют 22 маршрута, а пассажирские перевозки водным транспортом выросли почти на 9% — до 12,2 миллиона человек.