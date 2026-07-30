Фирма из Казани выплатила 2 млн долга по зарплате

Компания «Техноинжиниринг» из Казани полностью погасила задолженность по зарплате перед четырьмя сотрудниками. Сумма долга превысила 2 миллиона рублей. Зарплату не выплачивали больше года — с января 2025-го по февраль 2026-го.

Деньги перечислили после проверки, инициированной трудовой инспекцией. Имена работников и точная дата выплаты не раскрываются. Ранее сотрудники долгое время не получали зарплату. Компания накопила долг, который пришлось погасить после вмешательства контролеров.

Каждому из четверых работников компания задолжала около полумиллиона рублей. Долг копился 13 месяцев. После вмешательства контролеров деньги наконец перечислили.