Экономика

Фирма из Казани выплатила 2 млн долга по зарплате

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанская компания «Техноинжиниринг» погасила д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания «Техноинжиниринг» из Казани полностью погасила задолженность по зарплате перед четырьмя сотрудниками. Сумма долга превысила 2 миллиона рублей. Зарплату не выплачивали больше года — с января 2025-го по февраль 2026-го.

Деньги перечислили после проверки, инициированной трудовой инспекцией. Имена работников и точная дата выплаты не раскрываются. Ранее сотрудники долгое время не получали зарплату. Компания накопила долг, который пришлось погасить после вмешательства контролеров.

Каждому из четверых работников компания задолжала около полумиллиона рублей. Долг копился 13 месяцев. После вмешательства контролеров деньги наконец перечислили.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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