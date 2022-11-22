Тем, кто хочет накопить денег, но не может откладывать большие суммы, стоит опробовать так называемый "игровой подход", рассказала замруководителя Института финансовой грамотности Финуниверситета при Правительстве РФ Валерия Минчичова. Своим мнением она поделилась с агентством "Прайм".

По словам эксперта, такая игра поможет выработать привычку регулярно откладывать маленькие суммы — начиная с десяти рублей в день и заканчивая 150 рублями в день.

"Нужно откладывать в "кубышку" — безналичную или наличную — в 1-й день 10 рублей, во 2-й — 20 рублей, в 3-й — 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", — предложила Минчичова.

По ее словам, можно ежедневно увеличивать или уменьшать сохраненную сумму, а итог за месяц перевести на накопительный счет.

Также собеседница агентства отметила, что крайне важно не тратить отложенные средства "на мелкие радости", а формировать финансовую подушку безопасности.