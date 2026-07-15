Экономика

«Русалу» угрожает оборотный штраф из-за дела ФАС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ФАС возбудила антимонопольное дело против «Руса...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы «Русал». Компания не выполнила предупреждение ведомства о корректировке цен на алюминий для российских потребителей.

Ранее ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и потребовала изменить условия договоров поставки. В них были пункты, которые вели к росту цен на металл внутри страны, тогда как экспортные цены оставались ниже. В результате отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные.

«Русал» дважды просил продлить срок исполнения предупреждения, но так и не выполнил требования. Теперь служба подозревает компанию в навязывании невыгодных условий российским переработчикам.

Если нарушение подтвердится, «Русалу» грозит оборотный штраф.

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