Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы «Русал». Компания не выполнила предупреждение ведомства о корректировке цен на алюминий для российских потребителей.

Ранее ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и потребовала изменить условия договоров поставки. В них были пункты, которые вели к росту цен на металл внутри страны, тогда как экспортные цены оставались ниже. В результате отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные.

«Русал» дважды просил продлить срок исполнения предупреждения, но так и не выполнил требования. Теперь служба подозревает компанию в навязывании невыгодных условий российским переработчикам.

Если нарушение подтвердится, «Русалу» грозит оборотный штраф.