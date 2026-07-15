«Русалу» угрожает оборотный штраф из-за дела ФАС
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против группы «Русал». Компания не выполнила предупреждение ведомства о корректировке цен на алюминий для российских потребителей.
Ранее ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и потребовала изменить условия договоров поставки. В них были пункты, которые вели к росту цен на металл внутри страны, тогда как экспортные цены оставались ниже. В результате отечественные предприятия платили за алюминий больше, чем иностранные.
«Русал» дважды просил продлить срок исполнения предупреждения, но так и не выполнил требования. Теперь служба подозревает компанию в навязывании невыгодных условий российским переработчикам.
Если нарушение подтвердится, «Русалу» грозит оборотный штраф.
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