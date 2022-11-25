Экономист предсказал, когда следует ожидать самого серьезного удара по экономике России

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев уверен, что наиболее серьезный удар по российской экономике придется на 2023 год.

"В текущем году происходит заметное сокращение прибыли корпоративного сектора вследствие падения маржинальности бизнеса, — цитирует эксперта ТАСС. — А за последние три года в среднем порядка 55% инвестиций в основной капитал были осуществлены именно за счет собственных средств организаций".

Основные факторы риска в будущем - санкционное давление и замедление глобальной экономики, считает эксперт.

Таким образом, санкции приведут к замедлению нефтяной отрасли, России будет трудно найти альтернативные пути сбыта нефти по адекватной цене, уверен Ведев.

