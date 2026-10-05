Экономика

Долг по банкротствам снизился до 1,57 трлн рублей за 2025 год

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2025 года уменьшилась на 2,62% и составила 1,57 трлн рублей. Такие цифры приводит Судебный департамент при Верховном суде России в опубликованной статистике.

Годом ранее, по итогам 2024 года, объем задолженности равнялся 1,61 трлн рублей. В 2023 году показатель был существенно выше — 4,52 трлн рублей. Эти данные содержатся в статистической отчетности арбитражных судов по делам о банкротстве.

Тем временем в первом полугодии 2026 года рост числа банкротств граждан замедлился до 6,8%. Через соответствующую процедуру за этот период прошли 277 500 человек. Число внесудебных банкротств прибавило 9,1% и достигло 34 300. Годом ранее прирост этих показателей составлял 36,4 и 24% соответственно.

Во втором квартале Федеральная налоговая служба выступила инициатором 22,7% всех банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Доля выросла на 7,6 п. п. год к году, а количество процедур, запущенных налоговыми органами, увеличилось с 238 до 464.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Полезное

33 минуты назад

Российские эксперты сообщили о результатах тестирования 5G-роутера

супер средство от тараканов

Не у нас

21 час назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

ремонт квартир в уфе под ключ цены в Уфе

Технологии

16 часов назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

15 часов назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

14 часов назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Технологии

19 часов назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться

Не у нас

20 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных
Новости Татарстана
5 часов назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Технологии

33 минуты назад

Вечерние фотографии стали слишком темными: одна функция камеры может испортить даже хороший кадр

Новости Татарстана

49 минут назад

Госсовет Татарстана начал работу над бюджетом на 2027–2029 годы

Новости Татарстана

час назад

Раис Татарстана поблагодарил учителей за труд и наставничество

Не у нас

2 часа назад

Спрос на онлайн-обучение для школьников вырос на 40%
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
6 часов назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Технологии

2 часа назад

Фотографии внезапно начали съедать память телефона: какую настройку камеры стоит проверить

Технологии

4 часа назад

Камера стала долго сохранять снимок после нажатия: что заставляет смартфон задумываться

Технологии

4 часа назад

Androidworld предупредил о вреде разрядки смартфона ниже 20%
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
6 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями