Долг по банкротствам снизился до 1,57 трлн рублей за 2025 год

Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам 2025 года уменьшилась на 2,62% и составила 1,57 трлн рублей. Такие цифры приводит Судебный департамент при Верховном суде России в опубликованной статистике.

Годом ранее, по итогам 2024 года, объем задолженности равнялся 1,61 трлн рублей. В 2023 году показатель был существенно выше — 4,52 трлн рублей. Эти данные содержатся в статистической отчетности арбитражных судов по делам о банкротстве.

Тем временем в первом полугодии 2026 года рост числа банкротств граждан замедлился до 6,8%. Через соответствующую процедуру за этот период прошли 277 500 человек. Число внесудебных банкротств прибавило 9,1% и достигло 34 300. Годом ранее прирост этих показателей составлял 36,4 и 24% соответственно.

Во втором квартале Федеральная налоговая служба выступила инициатором 22,7% всех банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Доля выросла на 7,6 п. п. год к году, а количество процедур, запущенных налоговыми органами, увеличилось с 238 до 464.