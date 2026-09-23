Дмитриев сравнил медь с золотом на фоне рекордных биржевых цен

Цена декабрьского фьючерса на медь на бирже Comex 22 сентября достигла рекордной отметки — $6,9275 за фунт.

На этом фоне глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что по инвестиционной привлекательности медь можно сравнить с золотом.

«Медь — это новое золото», — написал он в X.