Экономика

Дмитриев сравнил медь с золотом на фоне рекордных биржевых цен

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Цена декабрьского фьючерса на медь на бирже Comex 22 сентября достигла рекордной отметки — $6,9275 за фунт.

На этом фоне глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что по инвестиционной привлекательности медь можно сравнить с золотом.

«Медь — это новое золото», — написал он в X.

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