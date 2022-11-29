Для татарстанцев ипотека с господдержкой стала еще доступнее

Сбербанк в Татарстане запустил программы субсидирования на сумму кредита свыше 6 млн рублей для ипотеки с господдержкой «Господдержка ПЛЮС» и «Семейная ипотека ПЛЮС» на объекты недвижимости, расположенные на территории республики.

Льготная ставка в рамках программы от 0,1% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Программа действует для всех клиентов, кто планирует приобрести объект недвижимости у застройщика. Объект можно приобрести не только по договору долевого участия, но и по договору уступки прав требования или договору купли-продажи.

Сумма кредита от 300 тысяч до 15 млн рублей с первоначальным взносом от 15% стоимости недвижимости. Подать заявку на ипотеку с господдержкой и получить решение банка можно онлайн на сайте Домклик.