Экономика

Дефицит топлива на Украине: бензин подорожал до 81 гривны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На украинском топливном рынке возник дефицит бензина и дизеля, что вызвало резкий рост цен. По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна (на своей странице в Facebook, принадлежащем Meta, запрещённой в РФ), стоимость бензина АИ-95 достигла 81 гривны (141 рубль), а дизельного топлива – 88 гривен (153 рубля) за литр, и цены продолжают расти.

Причиной нехватки топлива стало введение с 1 июля европейского стандарта Е10, который требует содержания 10% биоэтанола в бензине. Куюн отметил, что на многих заправочных станциях уже наблюдаются перебои с топливом.

Западные партнёры, по заявлению эксперта, не планируют увеличивать поставки топлива на Украину.

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