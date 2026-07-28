На украинском топливном рынке возник дефицит бензина и дизеля, что вызвало резкий рост цен. По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна (на своей странице в Facebook, принадлежащем Meta, запрещённой в РФ), стоимость бензина АИ-95 достигла 81 гривны (141 рубль), а дизельного топлива – 88 гривен (153 рубля) за литр, и цены продолжают расти.

Причиной нехватки топлива стало введение с 1 июля европейского стандарта Е10, который требует содержания 10% биоэтанола в бензине. Куюн отметил, что на многих заправочных станциях уже наблюдаются перебои с топливом.

Западные партнёры, по заявлению эксперта, не планируют увеличивать поставки топлива на Украину.