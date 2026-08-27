Чистая прибыль «РуссНефти» по МСФО выросла до 15,9 млрд рублей

«РуссНефть» по итогам первого полугодия 2026 года получила 15,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 11,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла до 120,5 млрд рублей со 119,6 млрд рублей. Валовая прибыль составила 47 млрд рублей, тогда как годом ранее была 35,1 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась с 21,5 до 29,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — с 12,5 до 22,8 млрд рублей.