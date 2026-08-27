Экономика

Чистая прибыль «РуссНефти» по МСФО выросла до 15,9 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«РуссНефть» по итогам первого полугодия 2026 года получила 15,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 11,8 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период выросла до 120,5 млрд рублей со 119,6 млрд рублей. Валовая прибыль составила 47 млрд рублей, тогда как годом ранее была 35,1 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась с 21,5 до 29,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения — с 12,5 до 22,8 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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