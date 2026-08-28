Экономика

Чистая прибыль «Нижнекамскшины» по МСФО упала на 22,5%, выпуск — на треть

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Чистая прибыль «Нижнекамскшины» по МСФО в первом полугодии сократилась на 22,5% — до 162,8 млн рублей против 210 млн рублей годом ранее. Производство шин за этот период упало более чем на треть: компания выпустила 2,61 млн штук.

Выручка производителя снизилась на 11,8% до 5,55 млрд рублей. Чистый долг компании увеличился почти в четыре раза — с 17,7 млн до 69,8 млн рублей. В компании снижение прибыли связывают с уменьшением выручки от реализации продукции и услуг.

Как следует из финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина», за шесть месяцев выпуск шин сократился на 1,21 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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