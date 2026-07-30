Экономика

Чистая прибыль Дом.РФ выросла на 46% в первом полугодии 2026 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль ПАО «Дом.РФ» по МСФО достигла 57,2 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные опубликованы в отчете компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Рентабельность капитала составила 23,8%, прибыль на акцию – 318,2 рубля. Чистые процентные доходы выросли на 30% до 89,1 млрд рублей, комиссионные – на 47% до 23,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам снизилось до 23,7% против 28,3% годом ранее.

Совокупный кредитный портфель увеличился с начала года на 3,9% до 5,5 трлн рублей, а в годовом выражении рост составил 24,9%. Корпоративный портфель вырос на 11% до 3 трлн рублей, объем новых подписанных кредитных линий проектного финансирования – на 71% до 707 млрд рублей. Ипотечная секьюритизация показала рост на 83% до почти 200 млрд рублей.

Финансовый директор Дом.РФ Давид Овсепян заявил, что компания ожидает рост чистой прибыли по итогам 2026 года более чем на 30% до 117 млрд рублей при рентабельности капитала 23,4%. Средства физических лиц увеличились на 10% до 1,7 трлн рублей, юридических – на 13% до 1,6 трлн рублей. Стоимость риска осталась на уровне 0,7%, чистая процентная маржа выросла до 4,3%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

6 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Технологии

день назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

кусают ли клопы пожилых людей

Технологии

день назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Интересное в Казани

2 дня назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

тату майя и ацтеков фото

Технологии

день назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Технологии

3 часа назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Технологии

день назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

Новости России

день назад

Кот игнорирует хозяина: что на самом деле чувствует питомец
Новости Татарстана
21 минуту назад

Число пострадавших на железной дороге в Татарстане снизилось на 35%

Число пострадавших на железной дороге в Татарст...

Технологии

час назад

Oppo A7 Pro Max: все характеристики из базы TENAA

Технологии

2 часа назад

Huawei показала тизер ноутбука MateBook Pro S весом 798 граммов

Кулинария

3 часа назад

Гречаники вместо котлет: тот же фарш, а вкус совсем другой

Кулинария

5 часов назад

Крыжовник на зиму без варки: ягоды остаются как с куста
Утренний ливень затопил три дороги в Казани
Новости Казани
45 минут назад

Утренний ливень затопил три дороги в Казани

Новости Казани

7 часов назад

Бензин в Казани вернулся: что происходит на заправках

Технологии

9 часов назад

НГУ начнет разработку ИИ-конструктора юридических документов в 2027 году

Технологии

10 часов назад

Чат-бот «Клауд» от Anthropic дал сбой
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
6 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин