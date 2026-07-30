Чистая прибыль Дом.РФ выросла на 46% в первом полугодии 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль ПАО «Дом.РФ» по МСФО достигла 57,2 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Данные опубликованы в отчете компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Рентабельность капитала составила 23,8%, прибыль на акцию – 318,2 рубля. Чистые процентные доходы выросли на 30% до 89,1 млрд рублей, комиссионные – на 47% до 23,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам снизилось до 23,7% против 28,3% годом ранее.

Совокупный кредитный портфель увеличился с начала года на 3,9% до 5,5 трлн рублей, а в годовом выражении рост составил 24,9%. Корпоративный портфель вырос на 11% до 3 трлн рублей, объем новых подписанных кредитных линий проектного финансирования – на 71% до 707 млрд рублей. Ипотечная секьюритизация показала рост на 83% до почти 200 млрд рублей.

Финансовый директор Дом.РФ Давид Овсепян заявил, что компания ожидает рост чистой прибыли по итогам 2026 года более чем на 30% до 117 млрд рублей при рентабельности капитала 23,4%. Средства физических лиц увеличились на 10% до 1,7 трлн рублей, юридических – на 13% до 1,6 трлн рублей. Стоимость риска осталась на уровне 0,7%, чистая процентная маржа выросла до 4,3%.