Экономика

Бюджет Набережных Челнов вырос до 18,7 млрд рублей за девять месяцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Доходы бюджета Набережных Челнов за девять месяцев 2026 года достигли 18,7 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако рост обеспечен в основном межбюджетными трансфертами, тогда как собственные доходы города сократились. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 8,3 млрд рублей, а годовой план исполнен лишь на 66% при ожидаемых 75%. Основным источником остается НДФЛ: поступления выросли на 5,4% до 5 млрд 86 млн рублей, но не достигли запланированных показателей. Причины — замедление роста зарплат и сокращение числа работающих на 5 462 человека, особенно на крупных промышленных предприятиях. Положительную динамику обеспечили малый и средний бизнес, резиденты ТОР и бюджетные организации.

Расходы бюджета за девять месяцев составили 18,6 млрд рублей, увеличившись на 9,5%. На социально-культурную сферу направлено 78% средств, на оплату труда — 66%. Национальная экономика получила более 2 млрд рублей, включая 1,3 млрд на автомобильный транспорт и 793 млн на возмещение затрат перевозчиков. Дорожное хозяйство профинансировано на 700 млн рублей, капремонт жилья — на 267 млн, уличное освещение — на 139 млн, озеленение и парки — на 422 млн.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил сложную экономическую ситуацию, связанную с высокой ключевой ставкой и снижением спроса на машиностроительную продукцию, в том числе на КАМАЗе. Он поручил экономическому блоку активизировать работу с предприятиями и напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря — эти средства пойдут на зарплаты работникам образования и культуры, коммунальные услуги и подготовку к зиме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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