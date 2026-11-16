Бюджет Набережных Челнов вырос до 18,7 млрд рублей за девять месяцев
Доходы бюджета Набережных Челнов за девять месяцев 2026 года достигли 18,7 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако рост обеспечен в основном межбюджетными трансфертами, тогда как собственные доходы города сократились. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.
Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 8,3 млрд рублей, а годовой план исполнен лишь на 66% при ожидаемых 75%. Основным источником остается НДФЛ: поступления выросли на 5,4% до 5 млрд 86 млн рублей, но не достигли запланированных показателей. Причины — замедление роста зарплат и сокращение числа работающих на 5 462 человека, особенно на крупных промышленных предприятиях. Положительную динамику обеспечили малый и средний бизнес, резиденты ТОР и бюджетные организации.
Расходы бюджета за девять месяцев составили 18,6 млрд рублей, увеличившись на 9,5%. На социально-культурную сферу направлено 78% средств, на оплату труда — 66%. Национальная экономика получила более 2 млрд рублей, включая 1,3 млрд на автомобильный транспорт и 793 млн на возмещение затрат перевозчиков. Дорожное хозяйство профинансировано на 700 млн рублей, капремонт жилья — на 267 млн, уличное освещение — на 139 млн, озеленение и парки — на 422 млн.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил сложную экономическую ситуацию, связанную с высокой ключевой ставкой и снижением спроса на машиностроительную продукцию, в том числе на КАМАЗе. Он поручил экономическому блоку активизировать работу с предприятиями и напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря — эти средства пойдут на зарплаты работникам образования и культуры, коммунальные услуги и подготовку к зиме.
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