Экономика
· Илья Стребков

Больше не придется оплачивать. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 12 декабря

Больше не придется оплачивать. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 12 декабря

Россиянам, у которых есть любой кредит, рассказали о нововведении, которое сможет сильно им упростить жизнь. Таким гражданам больше не придется оплачивать дополнительные расходы, которые им были навязаны. А разработкой такого изменения занялся Центробанк, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова, речь идет о случаях, когда на имя человека оформляются дополнительные кредиты в любом банке или же небольшие займы в микрофинансовых организациях. Второй платеж становится непосильным бременем для такого гражданина, тем более что по-настоящему этот заем человек просто не оформлял.

Однако такие ситуации встречаются очень часто, и нанести решительный удар по злоумышленникам решил Центральный банк. Регулятор разработал проект, по которому россияне смогут сами устанавливать запрет на оформление любого кредита или займа на их имя.

Новый механизм, по словам Сиваковой, позволит пресекать мошеннические схемы на корню. И если человек сам не давал согласие на оформление на него кредита, такой заем не будет оформлен и он не будет иметь юридической силы.

В частности, гражданам дадут право вообще установить запрет на выдачу им какого-либо кредита или займа. Для этого необходимо будет задействовать СНИЛС, после чего соответствующую пометку внесут в кредитную историю человека. А второй частью механизма станет доступ МФО к базе абонентов сотовой связи. В итоге перед выдачей займа специалисты смогут связаться с человеком, чтобы уточнить важные детали.

Отмечается, что после принятия таких изменений россиянам, у которых уже есть свой кредит, больше не придется оплачивать еще и дополнительные займы, которые были оформлены на них без их согласия.

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