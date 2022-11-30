Экономика
· Служба новостей

Банк ЗЕНИТ запустил новую программу по ипотеке «Переезд»

Банк ЗЕНИТ запускает предновогоднюю ипотечную программу «Переезд» с льготным периодом. Первые три месяца клиент получает отсрочку платежа основного долга. По процентам платеж рассчитывается по ставке 4,99 % годовых при наличии ипотечного страхования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2022 года.

«В преддверии Нового года Банк ЗЕНИТ разработал программу, которая позволит клиентам перенести средства с оплаты по кредиту на расходы на переезд. Теперь у заемщика появляются свободные средства для ремонта или покупки мебели. Новое предложение поможет нашим клиентам улучшить жилищные условия», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

По условиям новой программы клиент может купить квартиру, апартаменты или таунхаус. Минимальная сумма кредита — 3 млн рублей. После завершения льготного периода ставка по кредиту составит от 11,05 % годовых. Также продолжает действовать опция «Гарантия низкой ставки». Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Полезное

23 часа назад

Японский чизкейк и английский завтрак: теперь казанцам бесплатно доставляют экзотичные продукты и готовую еду

Не хватает баллов? Помощь с подготовкой к ЕГЭ ОГЭ в Егэтурбо

Новости Казани

день назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Новости России

20 часов назад

"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

Профи - репетитор по английскому волгоградский пр-т

Новости России

день назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них

Новости Казани

день назад

Перевозчики в Татарстане объяснили причины повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Новости России

день назад

На подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

Новости России

день назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине
Происшествия
день назад

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Новости Казани

12 минут назад

В Казани два автомобилиста устроили драку из-за парковочного места

Экономика

час назад

Банк ЗЕНИТ запустил новую программу по ипотеке «Переезд»

Экономика

час назад

«Открытие Инвестиции» выступили партнером первой в России сделки с цифровыми финансовыми активами на платформе «Атомайз»

Новости России

час назад

Прощупывали территории: пленный украинский разведчик признался, что в Россию запускали разведдроны
В Казани спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки вырос на 217%, сколько стоит пригласить их?

Новости России

3 часа назад

Кадыров обиделся на Папу Римского из-за слов понтифика о жестокости чеченцев на Украине

Новости России

15 часов назад

Русские идут вперед: Минобороны РФ сообщило о наступлении на Донецком направлении и гибели более 100 укровоинов

Новости мира

18 часов назад

"Одесса - русский город": мужчина, который вывесил русский флаг в Одессе, приговорен к 15 годам тюрьмы
В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку