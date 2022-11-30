Банк ЗЕНИТ запустил новую программу по ипотеке «Переезд»

Банк ЗЕНИТ запускает предновогоднюю ипотечную программу «Переезд» с льготным периодом. Первые три месяца клиент получает отсрочку платежа основного долга. По процентам платеж рассчитывается по ставке 4,99 % годовых при наличии ипотечного страхования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2022 года.

«В преддверии Нового года Банк ЗЕНИТ разработал программу, которая позволит клиентам перенести средства с оплаты по кредиту на расходы на переезд. Теперь у заемщика появляются свободные средства для ремонта или покупки мебели. Новое предложение поможет нашим клиентам улучшить жилищные условия», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

По условиям новой программы клиент может купить квартиру, апартаменты или таунхаус. Минимальная сумма кредита — 3 млн рублей. После завершения льготного периода ставка по кредиту составит от 11,05 % годовых. Также продолжает действовать опция «Гарантия низкой ставки». Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентных пункта. Банк пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1 % годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».