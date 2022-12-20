Банк ЗЕНИТ улучшил условия рефинансирования для предпринимателей

Банк ЗЕНИТ улучшил условия по программе «Рефинансирование» для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут рефинансировать кредит, полученный как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, с возможностью увеличения кредитного лимита на бизнес-цели. Максимальная сумма составит 400 млн рублей. При этом величина необеспеченной части допускается до 30 %.

«Новые условия по программе рефинансирования помогут клиентам Банка ЗЕНИТ снизить долговую нагрузку. Предприниматели могут не только объединить несколько кредитов в один, но и взять дополнительные средства на развитие собственного бизнеса. А гибкий график погашения позволит комфортно управлять своим займом», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Программа доступна предпринимателям, у которых бизнес действует не менее шести месяцев. Максимальный срок кредитования составляет 10 лет. При этом клиенты могут предоставить обеспечение в виде поручительства региональных гарантийных фондов и гарантии АО «Корпорация МСП». Оформить заявку можно на сайте, в интернет-банке, через мобильное приложение «ЗЕНИТ Бизнес» или в одном из офисов Банка ЗЕНИТ по обслуживанию юрлиц.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».