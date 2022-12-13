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Банк ЗЕНИТ осуществил погашение биржевых облигаций серии БО-001Р-05

Банк ЗЕНИТ 12 декабря 2022 года осуществил погашение биржевых облигаций серии БО-001Р-05 и выплатил купонный доход за шестой купонный период. Общий размер купонного дохода составил 9,50 % годовых, или 47,37 руб. за одну биржевую облигацию. Номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме.

Биржевые облигации серии БО-001Р-05 общим номинальным объемом 5 млрд руб. со сроком обращения 3 года были размещены 16 декабря 2019 года. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил Банк ЗЕНИТ.

Бумаги имели полугодовые купоны. Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020503255B001P от 11.12.2019.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг»

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