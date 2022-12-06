Банк ЗЕНИТ дарит 500 бонусов по ко-бренд карте «Клуба чемпионов»

Банк ЗЕНИТ запустил акцию по дебетовой ко-бренд карте «Клуб чемпионов». Новые владельцы карты могут получить 500 бонусов при оформлении продукта в Банке до 28 февраля 2023 года включительно. При этом один бонус равняется одному рублю.

По условиям акции необходимо совершить первую покупку на АЗС Татнефть на сумму от 1500 рублей в период с 1 декабря по 28 февраля 2023 года. Предложение доступно как для новых клиентов, так и для тех, у которых отсутствуют действующие дебетовые карты «Клуб чемпионов» на протяжении 6 месяцев.

Держатели ко-бренд карты «Клуб чемпионов» могут накапливать бонусы в размере до 15% от суммы покупок на АЗС «Татнефть». При проезде по платным дорогам, пользовании автомойками и парковками и совершении покупок на любых АЗС на территории России владельцу карты вернется до 5% бонусов. При покупках в любых других торговых сетях клиенту Банка будет начислен 1% бонусов от потраченной суммы.

Дебетовая ко-бренд карта выпускается бесплатно. Чтобы не платить комиссию за обслуживание, необходимо совершать покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. При обороте меньшей суммы стоимость обслуживания составит 99 рублей.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».