Банк «Открытие»: жители ПФО на Новый год ждут подарок-сюрприз

Для 83% жителей округа никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года. 83% собираются праздновать Новый год дома в кругу семьи. В числе самых желанных подарков на новогодние праздники для жителей Приволжского федерального округа остаются деньги. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

83% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи. Еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, 2% проведут новогоднюю ночь в кафе и ресторане, 1% жителей округа отправится в поездку по России. 8% пока не определились со своими планами.

43% заявили, что не изменили новогодние планы, потому что их не было. Еще 41% намерены отмечать Новый год, как планировали. У 16% новогодние планы изменились: 13% будут праздновать не так, как собирались, еще 3% вообще откажутся от празднования Нового года.

42% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 43% собираются уложиться в 5-10 тысяч. На 10-20 тысяч рублей рассчитывают 11% респондентов. 2% планируют раскошелиться более чем на 20 тысяч рублей. 2% не намерены устраивать новогодний стол.

Самым желанным на Новый год и женщины (37%), и мужчины (40%) назвали любой подарок-сюрприз. На втором месте и у мужчин (27%), и у женщин (21%) деньги. Замыкает тройку лучших новогодних подарков «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (18% женщин и 19% мужчин). При этом 7% женщин и 8% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

42% женщин и 43% мужчин собираются дарить на Новый год близким сладости, 20% женщин и 37% мужчин – деньги. 8% женщин и 12% мужчин подарят парфюм, 7% женщин и 8% мужчин - елочные игрушки. По 4% мужчин и женщин намерены подарить близким символ будущего года - игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 13% женщин и 12% мужчин.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-14 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.