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Банк «Открытие»: волатильность котировок меди растет

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября – до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы с распространением коронавируса в КНР.

Государственная комиссия КНР по здравоохранению объявила, что в большинстве случаев COVID-19 фиксируется бессимптомное течение болезни, не требующего специального лечения. Из этого следует, что граждане с бессимптомным течением COVID-19 или незначительным проявлением болезни смогут находиться на домашнем карантине вместо изоляции в госпиталях.

Смягчение позиции Китая по COVID-19 в значительной степени улучшило ожидания участников рынка в отношении перспектив экономической активности в КНР и мире. Это в свою очередь привело к пересмотру краткосрочных прогнозов спроса на медь и другие сырьевые товары.

«Открытие Research» также положительно оценивает данные ослабления в Китае, однако ожидает роста волатильности котировок металла в зимние месяцы, когда сезонный рост респираторных заболеваний проявит себя сильнее. В результате реализация послаблений в политике сдерживания COVID-19 может замедлиться, а восстановление экономической активности растянется на несколько месяцев. На текущий момент индекс деловой активности в промышленности КНР находится на уровне 49,2 пунктов (уровень ниже 50 п. указывает на замедление промышленной активности).

В этих условиях котировки могут вернуться к $8000 за т и будут оставаться выше средних значений, наблюдаемых во второй половине 2022 г. ($7771 за т).

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