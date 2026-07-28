Apple обогнала Nvidia и снова стала самой дорогой компанией мира

По итогам торгов 27 июля рыночная капитализация Apple достигла $4,95 трлн, что позволило ей вернуть лидерство среди мировых компаний по стоимости. Акции производителя iPhone выросли на 1–2%, а котировки Nvidia, напротив, упали на 5%, снизив капитализацию до $4,77 трлн.

Как сообщает Business Insider, падение акций Nvidia связано с информацией о переговорах по выделению $250 млрд на финансирование дата-центров для OpenAI. Инвесторы настороженно отнеслись к таким крупным расходам, опасаясь формирования «пузыря» в сфере ИИ.

С начала 2026 года акции Apple подорожали примерно на 24%, тогда как бумаги Nvidia прибавили около 4–6%. Аналитики связывают переток капитала с предпочтением инвесторов консервативных компаний, ориентированных на конечного потребителя, а также с отказом Apple от строительства собственных дата-центров.