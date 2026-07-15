Акции IBM рухнули на 25% за день

Рыночная стоимость IBM за один день сократилась на $69 млрд — до $204 млрд. Акции компании подешевели на 25,2% по итогам торгов в США 14 июля. Это крупнейшее падение котировок IBM с конца 1960-х годов.

Причиной распродажи стал прогноз гендиректора Арвинда Кришны: результаты второго квартала окажутся хуже ожиданий. Компания не успела за изменениями потребительских и корпоративных предпочтений.

В отличие от Nvidia, Google и Oracle, которые продают чипы и сетевое оборудование, IBM специализируется на аппаратных и программных системах для установки на площадках клиентов. По словам Кришны, в конце июня заказчики перенаправили инвестиции на серверы и системы хранения данных, что ударило по продажам IBM.

Публикация отчёта за второй квартал запланирована на 22 июля.