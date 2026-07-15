93,2 млрд рублей: структура Байсарова купила долю в «Южуралзолоте»

Компания «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова стала владельцем 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «ЮГК»). Сумма сделки составила 93,2 млрд рублей. Покупка была совершена после победы на аукционе в июне.

Вместе с пакетом акций «Южуралзолота» покупатель получил 100% долей в управляющей компании «ЮГК», а также ряд связанных активов. Среди них — «Коммунаровский рудник», «Прииск Дражный» и другие предприятия. Изменения в составе собственников зарегистрированы в ЕГРЮЛ 14 июля.

До сделки владельцем УК «ЮГК» была Российская Федерация в лице Росимущества. Государство получило долю в «Южуралзолоте» и сопутствующие активы в июле прошлого года по решению суда — бизнес был изъят у предпринимателя Константина Струкова из-за коррупционного происхождения.

Новый инвестор объявил о намерении переименовать ПАО «ЮГК» в группу компаний «БТС-Золото». Руководителем группы назначен Олег Ширяев, ранее возглавлявший компанию «ЕвроХим». По данным отчетности «БТС-Мост Холдинг», на конец 2025 года 94,4% ее акций принадлежали Руслану Байсарову.