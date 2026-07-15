Татарстан вошел в десятку регионов по числу нежелательных звонков

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические и спам-звонки в первом полугодии 2026 года. На топ-5 регионов с самым большим количеством нежелательных звонков приходится 26% от всех таких вызовов. Татарстан находится на восьмом месте этого антирейтинга. За первые шесть месяцев 2026 года мошенники и спамеры пытались дозвониться до татарстанцев более 18 миллионов раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы, таким образом МТС сэкономила татарстанцам 11 лет несостоявшихся разговоров со злоумышленниками.

По данным аналитиков Защитника от МТС, больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве —12% от всех таких вызовов. На втором месте Краснодар (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%), далее Новосибирск (3%) и Уфа (2%). Татарстан в списке с наибольшим количеством заблокированных нежелательных звонков – на восьмом месте.

В первом полугодии 2026 года количество подозрительных вызовов, заблокированных «Защитником» в республике, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было заблокировано свыше 18 миллионов звонков в адрес татарстанцев. Так, решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили жителям республики около 6 миллионов минут, это свыше 11 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

В Татарстане мошенники чаще всего пытались дозвониться мужчинам с доходом свыше 100 тыс. рублей в возрасте 35-44 лет, а также женщинам и мужчинам старше 65 лет. Чаще всего звонки совершались от имени пенсионных, социальных служб (24%) и госорганов (15%). Также злоумышленники стали все чаще звонить под видом курьеров доставки и маркетплейсов (9%). Спамеры больше всего досаждали татарстанцам предложениями по финансовым услугам, реже предлагали туристические продукты, рекламировали развлечения и рестораны.