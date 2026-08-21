Криминал

Владелец базы в Самосырово получил срок за гибель женщины от собак

Служба новостей Автор статьи
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Советский райсуд Казани приговорил 78-летнего Иосифа Лифшица к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Он признан виновным в том, что по его вине погибла женщина — её загрызла стая собак на базе в Самосырово.

Суд также запретил пенсионеру заниматься разведением и содержанием собак на 2,5 года. Следствие установило: Лифшиц держал на территории базы стаю, которая свободно разгуливала и представляла опасность. Собаки могли уходить за территорию, а владелец не принимал никаких мер.

Трагедия случилась 9 ноября 2024 года. 17 собак вышли за пределы базы и примерно в 60 метрах напали на жительницу Константиновки. Женщина получила множественные укусы и рваные раны, от которых скончалась.

Сам Лифшиц ранее настаивал, что собаки не могли напасть, но суд счёл его вину доказанной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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