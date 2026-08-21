Владелец базы в Самосырово получил срок за гибель женщины от собак
Советский райсуд Казани приговорил 78-летнего Иосифа Лифшица к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Он признан виновным в том, что по его вине погибла женщина — её загрызла стая собак на базе в Самосырово.
Суд также запретил пенсионеру заниматься разведением и содержанием собак на 2,5 года. Следствие установило: Лифшиц держал на территории базы стаю, которая свободно разгуливала и представляла опасность. Собаки могли уходить за территорию, а владелец не принимал никаких мер.
Трагедия случилась 9 ноября 2024 года. 17 собак вышли за пределы базы и примерно в 60 метрах напали на жительницу Константиновки. Женщина получила множественные укусы и рваные раны, от которых скончалась.
Сам Лифшиц ранее настаивал, что собаки не могли напасть, но суд счёл его вину доказанной.
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