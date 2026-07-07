Криминал

В Казани во второй раз началось дело судьи-коррупционера Ирека Набиева

Служба новостей Автор статьи
В Казани возобновили рассмотрение дела бывшего ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани во второй раз стартовало уголовное дело в отношении бывшего судьи Ирека Набиева, обвиняемого в коррупции. После возвращения материалов прокурору в обвинительном заключении появился новый квалифицирующий признак. Теперь экс-служителю Фемиды вменяют более тяжкое преступление. Подробности пока не раскрываются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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