В Казани во второй раз стартовало уголовное дело в отношении бывшего судьи Ирека Набиева, обвиняемого в коррупции. После возвращения материалов прокурору в обвинительном заключении появился новый квалифицирующий признак. Теперь экс-служителю Фемиды вменяют более тяжкое преступление. Подробности пока не раскрываются.