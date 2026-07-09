В Альметьевске пожарные спасли двоих детей из горящего подъезда

В Альметьевске на улице Белоглазова произошло возгорание в подъезде пятиэтажного дома. Сигнал поступил в 13:53, и спасатели прибыли на место через несколько минут. Огонь охватил старые вещи на первом этаже, площадь возгорания составила всего полтора квадратных метра, но дым быстро заполнил лестничные пролеты, отрезав путь жильцам верхних этажей. сообщает Мой Альметьевск.

Пожарные действовали оперативно. Одного ребенка вывели по лестнице, предварительно надев на него защитную маску. Второго снимали с балкона второго этажа с помощью трехколенной лестницы — это позволило провести эвакуацию быстро и безопасно, несмотря на сильное задымление. Еще трое жильцов успели покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Точные обстоятельства выясняют дознаватели. Главное — в результате происшествия никто не погиб. Спасатели сработали четко и слаженно.