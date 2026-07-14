Криминал

Судебный эксперт из Казани лишился карьеры из-за взятки в 20 тысяч рублей

Служба новостей Автор статьи
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71-летний Андрей Нужин, судебный эксперт с 30-летним стажем, потерял работу после получения взятки в 20 тысяч рублей. В марте 2025 года его задержали с поличным при передаче меченых купюр.

По версии следствия, Нужин, будучи ведущим специалистом Средне-Волжского регионального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ, вымогал деньги у владельца сгоревшей «Газели». Он обещал ускорить проведение экспертизы и указать в заключении «поджог» вместо «самовозгорания».

Вымогательство и получение взятки должностным лицом квалифицированы по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ. Нужину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

На суде эксперт частично признал вину, заявив, что взял деньги за работу в нерабочее время. Защита настаивает на переквалификации на часть 1 статьи 290 УК РФ, что снизит максимальное наказание до трех лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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