Криминал

Renault вылетел в кювет с трассы в Татарстане, водитель и пассажирка погибли

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане вечером 17:15 на трассе между населенными пунктами Пестрецы и Кулаево произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом. Автомобиль Renault Duster, за рулем которого находился 53-летний мужчина, вылетел за пределы проезжей части в кювет и опрокинулся. В результате случившегося водитель и его 55-летняя пассажирка, получив тяжкие телесные повреждения, скончались на месте.

По информации прокуратуры Татарстана, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением — он не справился с рулевым управлением. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. Погибший за рулем — 53-летний мужчина, его пассажирка — 55-летняя женщина. Оба умерли до приезда медиков.

Автомобиль в результате аварии получил серьезные повреждения кузова и ходовой части. Прокуратура Татарстана сообщила о гибели водителя и пассажирки. Информацию о ДТП предоставил Татар-информ.

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