Один из подростков, пострадавших в ДТП под Казанью, скончался в больнице, не приходя в сознание. Трагическую новость подтвердили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Авария произошла на трассе в пригороде Казани. Подробности — количество участников, причины, обстоятельства — пока не раскрываются. Известно лишь, что несколько человек, в том числе несовершеннолетние, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние остальных пострадавших уточняется.

Врачи делали всё возможное, чтобы спасти жизнь юного пациента, но полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Информацию о трагедии распространило издание «Челны Live». Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.