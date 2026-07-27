Криминал

Один из подростков, пострадавших в ДТП под Казанью, скончался в больнице

Служба новостей Автор статьи
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Один из подростков, пострадавших в ДТП под Казанью, скончался в больнице, не приходя в сознание. Трагическую новость подтвердили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Авария произошла на трассе в пригороде Казани. Подробности — количество участников, причины, обстоятельства — пока не раскрываются. Известно лишь, что несколько человек, в том числе несовершеннолетние, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние остальных пострадавших уточняется.

Врачи делали всё возможное, чтобы спасти жизнь юного пациента, но полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Информацию о трагедии распространило издание «Челны Live». Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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