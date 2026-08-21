Компания в Татарстане возместила ущерб на 18 млн под угрозой уголовного дела

Казанская таможня прекратила уголовное дело против фирмы, которая намеренно занижала таможенную стоимость своих товаров. Экспортёр полностью возместил ущерб государству — в казну ушло 18 миллионов рублей.

Компания отправляла продукцию за границу, но в документах указывала заниженную цену. Когда нарушение вскрылось, бизнесу грозил уголовный срок. Чтобы его избежать, руководители фирмы сами перевели все недоимки и штрафы.

В татарстанской таможне рассказали, как делится сумма: 7 миллионов рублей — это таможенные платежи и пени. Ещё 11 миллионов — дополнительные платежи в двойном размере. Таким образом, вместе вышло больше 18 миллионов. После полной оплаты уголовное дело закрыли.