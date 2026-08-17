Криминал

Дело против экс-главврача Нижнекамской ЦРБ закрыли: почему

Служба новостей Автор статьи
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Бывший главный врач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев, задержанный в апреле 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий, полностью оправдан: уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Как пишет «Вечерняя Казань», дело закрыли по реабилитирующим основаниям. Сам Валеев ситуацию не комментирует. Напомним, экс-главврача обвиняли в том, что он заставил заведующего рентгенохирургическим отделением НЦРМБ Алексея Крохалева подготовить техническое задание для аффилированных с ним поставщиков медоборудования. В числе возможных выгодополучателей называли фирмы «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис», которые поставляли стенты для коронарных артерий. Утверждалось, что больница получала неликвидный товар, а компании срывали сроки, из-за чего семерых пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии — плановые операции срывались.

Валеев частично признавал вину. Из-за уголовного дела отменили его назначение на пост главврача Республиканской клинической больницы, куда он должен был перейти с поста руководителя Нижнекамской ЦРБ. Задержание экс-главврача запустило серию обысков в медицинских учреждениях Татарстана: в начале июня проверки прошли в РКБ, Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы и ФОМС, до этого — в онкодиспансере.

Кроме того, утверждалось, что Валеев дал показания против тогдашнего министра здравоохранения Марселя Миннуллина — якобы от него поступали указания по контракту с «Поликомплексом». Через несколько дней Миннуллин лишился должности. Теперь, когда дело закрыто, экс-главврачу разрешили выходить из дома и искать работу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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