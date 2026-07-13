15-летний подросток угнал авто и попал в ДТП в Татарстане

В Чистополе полицейские задержали 15-летнего подростка, который угнал автомобиль и попал в аварию. Инцидент произошел на одной из улиц города. По предварительным данным, юный водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сам подросток отделался испугом. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что машину он взял без спроса у знакомого. Теперь парню грозит постановка на учет и серьезный разговор с родителями.