Криминал

15-летний подросток угнал авто и попал в ДТП в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
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В Чистополе полицейские задержали 15-летнего подростка, который угнал автомобиль и попал в аварию. Инцидент произошел на одной из улиц города. По предварительным данным, юный водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сам подросток отделался испугом. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что машину он взял без спроса у знакомого. Теперь парню грозит постановка на учет и серьезный разговор с родителями.

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