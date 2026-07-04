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300-летние сокровища: в Казани впервые показали ценности олигарха Михляева

Служба новостей Автор статьи
В Национальном музее Татарстана открылась выста...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная 300-летию освящения Петропавловского собора. Впервые публике представили уникальные экспонаты, связанные с историей храма и его благотворителями.

Среди раритетов — Евангелие 1681 года в серебряном золоченом окладе 1726 года, украшенное рубинами, сапфирами, изумрудами и золотом. Этот дар сделал купец Иван Михляев, построивший собор. Также впервые показали кандило (подсвечник) весом 4 кг, подаренное промышленником Иваном Алафузовым.

На выставке экспонируются иконы, в том числе образ святого Александра Невского, написанный казанским иконописцем Иваном Хрусталевым в 1887 году. Особое место занимает икона святителя Феодосия Черниговского, освященная на его мощах в 1897 году.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл предложил установить памятник Михляеву на территории собора. Директор музея Айрат Файзрахманов отметил, что возрождение храма шло параллельно с восстановлением Азимовской мечети, что символизирует культурный диалог.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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