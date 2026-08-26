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ВТБ шестой год подряд признан лидером российского рынка Private Banking

Служба новостей Автор статьи
ВТБ шестой раз возглавил рейтинг журнала Forbes...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ шестой раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала и вошел в платиновую группу банков для состоятельных клиентов. Количество клиентов ВТБ Private Banking достигло практически 123 тыс. человек, а портфель под управлением превысил 9 трлн рублей. За год инвестиционный портфель крупных частных инвесторов банка увеличился в 1,5 раза.

Оценка лучших private banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количеству офисов, а также голосования участников рынка.

«Управление капиталом – это по сути управление будущим: детей, семей, бизнеса, наследием, которое останется следующим поколениям. Наши клиенты десятилетиями доверят нам свою финансовую безопасность, а с расширением фокуса на решение всех, в том числе правовых, медицинских и лайфстайл-задач в private banking, и качество проживаемого времени. И когда нас шестой раз подряд признают лучшими по ключевым параметрам банковского дела, для нас это не статус, а ответственность. Не просто быть в авангарде, а активно формировать рынок как слаженную финансовую инфраструктуру, в которой будут жить те, кто нам доверяет главное», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

ВТБ регулярно обновляет продуктовое предложение для состоятельных клиентов: за год появились новые комбинированные вклады, накопительный счет в юанях, инвестиционные инструменты. Запущен ИИ-сервис «Умный портфель» для подбора релевантных стратегий, который анализирует рыночные данные и разные классы активов, а также новая услуга «Интеллект» для клиентов с агрессивным инвестиционным профилем.

За год улучшена программа лояльности для состоятельных клиентов и членов их семей, которые наравне с основными владельцами капитала получают все привилегии. Также появились новые нефинансовые сервисы и услуги для путешествий и специальное приложение для организации досуга Apoint. Разработано комбинированное предложение для клиентов, одновременно обсуживающихся как физическое и юридическое лицо в банке. Появилась доставка инвестиционных бриллиантов и цветных драгоценных камней в ряд городов России.

В 2026 году ВТБ стал лауреатом сразу двух номинаций премии Frank Award в состоятельном сегменте — «Лучший Private Banking с развитой экосистемой нефинансовых сервисов» и «Лучшая стратегия регионального развития». Также в этом году команда Private Banking ВТБ была признана лучшей на рынке («Банковское обозрение»).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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