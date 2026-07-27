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ВТБ помогает среднему и малому бизнесу снизить затраты на расчеты с Китаем

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ВТБ расширил возможности для новых клиентов сре...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ расширил возможности для новых клиентов среднего и малого бизнеса, запустив специальное предложение «Китайский форсаж» для работы с КНР. Предпринимателям стали доступны расчёты с китайскими партнёрами с комиссией от 0,2%, а также специальный курс на покупку юаня по рыночному курсу плюс 8 копеек. Эти условия будут действовать до 30 декабря, подключить опцию можно до 15 октября через персонального менеджера.

ВТБ – единственный российский банк с филиалом в КНР, что обеспечивает уникальный механизм прямых расчетов внутри группы ВТБ и позволяет проводить международные платежи в безопасном контуре без рисков блокировки, заморозки и возврата, а также ускоряет исполнение таких платежей – операция занимает от 8 минут. Прямые расчеты позволяют предпринимателю на всех этапах взаимодействия оставаться полноправной стороной сделки.

«Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером России. По итогам июня портфель контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с китайскими компаниями вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы развиваем инфраструктуру расчетов с КНР, благодаря чему переводы занимают от восьми минут, а для комфортного старта бизнеса сегодня мы можем предложить комиссии от 0,2%. Клиентам также доступны дополнительные уникальные для российского рынка сервисы, помогающие в поиске надежного партнера и упрощающие выход на китайский рынок, в частности, бесплатная База поставщиков КНР», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ развивает комплекс сервисов для сопровождения внешнеэкономической деятельности, включая международные расчеты, открытие счетов зарубежным контрагентам в ВТБ Шанхай, сквозной валютный контроль, проверку контрагента и анализ контрактов, таможенное и логистическое сопровождение под контролем экспертов банка. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ также доступны инструменты торгового финансирования, защиты от валютного риска, кредиты и депозиты в юанях на индивидуальных условиях, экспертная поддержка на русском, английском и китайском языках. Инструменты для всех этапов внешнеторговой сделки доступны в Интернет-банке.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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