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ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак на логистическую и складскую инфраструктуру маркетплейса

Служба новостей Автор статьи
Предприниматели смогут обратиться в банк за отс...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки. Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса.

Аналогичные меры ВТБ уже предоставляет селлерам, пострадавшим в результате атак на логистические центры Wildberries.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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