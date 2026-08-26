ВТБ окажет поддержку продавцам Ozon, чьи товары пострадали в результате атак на логистическую и складскую инфраструктуру маркетплейса

Предприниматели смогут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующим кредитам, а также другими необходимыми мерами поддержки. Все обращения будут рассматриваться индивидуально с учетом запросов клиентов и особенностей их бизнеса.

Аналогичные меры ВТБ уже предоставляет селлерам, пострадавшим в результате атак на логистические центры Wildberries.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.