ВТБ и OneTwoTrip: россияне увеличили расходы на туризм на Дальнем Востоке

Эксперты ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили спрос россиян на отдых на Дальнем Востоке с января по август 2026 года. Данные представили на полях ВЭФ 2026: туристы стали больше тратить на билеты и размещение в регионе, чаще выбирать Амурскую область и заметно дольше отдыхать на Камчатке.

С января по август клиенты ВТБ на местах оплатили проживание в отелях в городах Дальнего Востока на сумму 563 млн рублей. Число оплат выросло на 3%, до 117 тыс. транзакций, средний чек составил 11,2 тыс. рублей. Рост средней стоимости авиабилета в регионы Дальнего Востока составил 3%: в этом году цена перелета в одну сторону составила 19,1 тыс. рублей.

Самым востребованным регионом для туризма, по данным отельных бронирований OneTwoTrip, остается Приморский край – на него пришлось 43,7% всех заказов (за год доля выросла на 1,1 п.п.). На втором месте – Хабаровский край (17,7%), на третьем – Сахалинская область (9,4%). Наиболее заметную динамику показала Амурская область: ее доля выросла до 7,6%, благодаря чему регион обогнал Бурятию (7,4%). Прибавила в популярности и Камчатка – до 5,5%, а также Забайкальский край – до 4%. При этом доля Якутии снизилась до 2,6%.

По продолжительности поездок лидирует Камчатка: путешественники в среднем бронируют отели там на 4,4 дня – почти на 2 дня дольше, чем годом ранее. Приморский край и Сахалин делят второе место – 2,4 дня: в Приморье показатель немного вырос, на Сахалине, напротив, сократился. В Якутии туристы в среднем останавливаются на 2 дня – без изменений к прошлому году.

Средняя стоимость ночи в отелях Дальнего Востока осталась на уровне прошлого года – 7,3 тыс. рублей, однако в отдельных регионах цены снизились. На Сахалине размещение подешевело на 13,6%, до 7,7 тыс. рублей за ночь, в Приморском крае – на 4,1%, до 7,2 тыс. рублей. Самые доступные варианты – в Еврейской АО (5,7 тыс. рублей за ночь), Забайкальском крае (5,8 тыс. рублей) и Бурятии (6,8 тыс. рублей).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

У ВТБ сейчас 4,5 тыс. точек обслуживания, а также 23 тыс. почтовых отделений после объединения с Почта Банком.