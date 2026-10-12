VOYAH ФРИ / FREE — №1 СРЕДИ ПРЕМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ И ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

БРЕНД ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ – «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500[1]» ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ЛИМИТА ГОСПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

По итогам продаж сентября и первых девяти месяцев 2026 года технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE сохранил за собой первое место среди всех премиальных моделей российского рынка[2]. Модель также остается одним из лидеров среди автомобилей на новых источниках энергии по итогам девяти месяцев.

С 1 октября 2026 года бренд VOYAH запустил собственную программу «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500»1, чтобы сохранить для покупателей выгоду, сопоставимую с ранее действовавшими условиями государственной поддержки.

VOYAH ФРИ / FREE — ЛИДЕР ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В РОССИИ

VOYAH ФРИ / FREE сохраняет статус самой продаваемой премиальной модели в России как по итогам сентября[3], так и по результатам января–сентября 2026 года.

По итогам сентября 2026 года:

VOYAH ФРИ / FREE — №1 среди премиальных моделей российского рынка;

932 модели реализовано в сентябре — на 26% больше по сравнению с августом (738 единиц);

7,4% — доля VOYAH ФРИ / FREE на рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;

VOYAH ФРИ / FREE вошел в тройку самых продаваемых моделей в России на новых источниках энергии по итогам сентября.

По итогам января–сентября 2026 года:

VOYAH ФРИ / FREE — №1[4] среди всех премиальных моделей российского рынка за девять месяцев;

8 626 моделей реализовано с начала года.

VOYAH: ИТОГИ СЕНТЯБРЯ

VOYAH продолжает укреплять позиции на российском рынке автомобилей на новых источниках энергии.

1 107 единицы[5] реализовано в сентябре — на 30% больше, чем в августе (852 единицы);

8,8% — доля бренда на российском рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;

10 750 автомобилей реализовано за январь–сентябрь 2026 года.

В сентябре объем российского рынка моделей на новых источниках энергии составил 12 541 автомобиль против 9 854 в августе. Продажи VOYAH росли быстрее рынка: динамика бренда составила +30% против +27% по сегменту в целом.

ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500 - НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOYAH

С 1 октября 2026 года VOYAH ввел дополнительные меры поддержки покупателей в связи с исчерпанием лимита государственной программы льготного автокредитования. В их числе — собственная программа «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500» — специальная программа от VOYAH — автомобильного бренда №1 в премиум-сегменте в России[6] — при покупке гибридного VOYAH в кредит предоставляется субсидия от производителя в размере 500 000 рублей.

ГАРАНТИЯ

На все модели VOYAH, реализованные в России через официальную розничную дилерскую сеть, предоставляется гарантия 5 лет (или 100 000 километров). Кроме того, владельцу таких моделей доступен весь спектр услуг в рамках программы «VOYAH – ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ», включающий помимо прочего экстренную техническую помощь на дорогах и эвакуацию в ближайший дилерский центр VOYAH в случае ДТП, а также при возникновении других непредвиденных обстоятельств.

Получить информацию о моделях и акциях бренда можно в автосалонах официального дилера VOYAH ТрансТехСервис по адресам: г.Н.Челны, ул.Хасана Туфана,3б и г.Казань, пр-т Победы,194 или на официальных сайтах: voyah-tts-nch.ru и voyah-tts-kazan.ru