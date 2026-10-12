VOYAH ФРИ / FREE — №1 СРЕДИ ПРЕМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ И ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА
Фото: пресс-служба ООО «УК «ТрансТехСервис»
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БРЕНД ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ – «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500[1]» ПОСЛЕ ИСЧЕРПАНИЯ ЛИМИТА ГОСПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
По итогам продаж сентября и первых девяти месяцев 2026 года технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE сохранил за собой первое место среди всех премиальных моделей российского рынка[2]. Модель также остается одним из лидеров среди автомобилей на новых источниках энергии по итогам девяти месяцев.
С 1 октября 2026 года бренд VOYAH запустил собственную программу «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500»1, чтобы сохранить для покупателей выгоду, сопоставимую с ранее действовавшими условиями государственной поддержки.
VOYAH ФРИ / FREE — ЛИДЕР ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА В РОССИИ
VOYAH ФРИ / FREE сохраняет статус самой продаваемой премиальной модели в России как по итогам сентября[3], так и по результатам января–сентября 2026 года.
По итогам сентября 2026 года:
- VOYAH ФРИ / FREE — №1 среди премиальных моделей российского рынка;
- 932 модели реализовано в сентябре — на 26% больше по сравнению с августом (738 единиц);
- 7,4% — доля VOYAH ФРИ / FREE на рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;
- VOYAH ФРИ / FREE вошел в тройку самых продаваемых моделей в России на новых источниках энергии по итогам сентября.
По итогам января–сентября 2026 года:
- VOYAH ФРИ / FREE — №1[4] среди всех премиальных моделей российского рынка за девять месяцев;
- 8 626 моделей реализовано с начала года.
VOYAH: ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
VOYAH продолжает укреплять позиции на российском рынке автомобилей на новых источниках энергии.
- 1 107 единицы[5] реализовано в сентябре — на 30% больше, чем в августе (852 единицы);
- 8,8% — доля бренда на российском рынке моделей на новых источниках энергии в сентябре;
- 10 750 автомобилей реализовано за январь–сентябрь 2026 года.
В сентябре объем российского рынка моделей на новых источниках энергии составил 12 541 автомобиль против 9 854 в августе. Продажи VOYAH росли быстрее рынка: динамика бренда составила +30% против +27% по сегменту в целом.
ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500 - НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOYAH
С 1 октября 2026 года VOYAH ввел дополнительные меры поддержки покупателей в связи с исчерпанием лимита государственной программы льготного автокредитования. В их числе — собственная программа «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500» — специальная программа от VOYAH — автомобильного бренда №1 в премиум-сегменте в России[6] — при покупке гибридного VOYAH в кредит предоставляется субсидия от производителя в размере 500 000 рублей.
ГАРАНТИЯ
На все модели VOYAH, реализованные в России через официальную розничную дилерскую сеть, предоставляется гарантия 5 лет (или 100 000 километров). Кроме того, владельцу таких моделей доступен весь спектр услуг в рамках программы «VOYAH – ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ», включающий помимо прочего экстренную техническую помощь на дорогах и эвакуацию в ближайший дилерский центр VOYAH в случае ДТП, а также при возникновении других непредвиденных обстоятельств.
Получить информацию о моделях и акциях бренда можно в автосалонах официального дилера VOYAH ТрансТехСервис по адресам: г.Н.Челны, ул.Хасана Туфана,3б и г.Казань, пр-т Победы,194 или на официальных сайтах: voyah-tts-nch.ru и voyah-tts-kazan.ru
[1] «ЭКОСУБСИДИЯ VOYAH 500» — субсидия от производителя VOYAH в размере 500 000 рублей при приобретении VOYAH ФРИ / FREE, VOYAH МЕЧТА / DREAM, VOYAH СТРАСТЬ / PASSION, VOYAH ТАЙШАН / TAISHAN по кредитному договору, оформленному через банки-партнеры, в салонах официальных дилеров VOYAH в период с 01.10.2026 до 31.12.2026». Программа является коммерческим предложением производителя VOYAH и не связана с государственными программами субсидирования. Перечень банков-партнёров и полные условия уточняйте в официальных дилерских центрах VOYAH. Не является публичной офертой. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ: HTTPS://VOYAH.RU/VOYAH-FINANCE
[2] Сегментация бренда VOYAH
[3] Сегментация бренда VOYAH
[4] Сегментация бренда VOYAH
[5] По данным о продажах новых автомобилей за январь-сентябрь 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».
[6] Бренд гибридных и электрических автомобилей VOYAH занимает первое место среди брендов премиум* сегмента (*по сегментации Автостат), как официально представленных в России, так и ввозимых по параллельному импорту, по продажам новых легковых авто по итогам апреля, мая и июня 2026. Указанная информация подтверждается данными о продажах новых легковых автомобилей за апрель, май, июнь 2026 года, Возраст (1 год, 2 года, до года), география: вся РФ; источник: Информационно аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ». Исх. №41 о 07.07.2026 г.
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