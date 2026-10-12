Новости Татарстана

Хозяйка садового дома в Тукаевском районе получила ожоги при пожаре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Пожар произошел в СНТ «Боровинка» в Тукаевском районе Татарстана. Там загорелся одноэтажный кирпичный садовый дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Площадь возгорания, по информации спасателей, составила 30 квадратных метров. Горела одноэтажная кирпичная постройка на территории садоводческого товарищества.

В результате пожара пострадала хозяйка участка. 47-летняя женщина получила термические ожоги тела второй степени — примерно 15 процентов поверхности тела. Ее экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени заливаю омлетом прямо на сковороде: звучит странно, но получается полноценный ужин за 15 минут

Не у нас

день назад

Медики предупредили о скрытой угрозе остановки сердца у молодежи

средство от плесени в подвале

Технологии

день назад

Телевизор сам включается ночью или рано утром: какая функция способна разбудить его без пульта

Интересное в Казани

2 дня назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы

ремонт беспроводных пылесосов xiaomi в Москве

Кулинария

21 час назад

Тефтели разваливаются прямо в подливе: хозяйки добавляют яйцо, хотя проблема может быть именно в нем

Кулинария

12 часов назад

Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — все делает духовка

Кулинария

день назад

Куриное филе режу мелкими кубиками, а не отбиваю: сочные котлеты готовы за считаные минуты

Кулинария

день назад

Блины получаются мягкими со сковороды, но быстро сохнут по краям: какая причина скрывается в последнем этапе
Новости Татарстана
день назад

Капремонт в Татарстане: работы закончены в 559 многоэтажках

В Татарстане завершили капремонт 559 многокварт...

Кулинария

30 минут назад

Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно

Не у нас

час назад

Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Интересно

час назад

Священники напомнили, что нельзя выносить из храма

Не у нас

час назад

Верующим объяснили поминки на девятый и сороковой день
Сельхозкомплекс Татарстана дает работу 70 тысяч...
Новости Татарстана
день назад

Сельхозкомплекс Татарстана дает работу 70 тысячам жителей

Не у нас

час назад

Верующим пояснили, куда уходит душа после смерти

Кулинария

3 часа назад

Картофельное пюре становится серым уже через час: почему дело вовсе не в сорте картошки

Кулинария

6 часов назад

Котлеты получаются сухими даже с луком и хлебом: одна ошибка с фаршем портит всю сочность
Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
6 дней назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным