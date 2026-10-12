Хозяйка садового дома в Тукаевском районе получила ожоги при пожаре

Пожар произошел в СНТ «Боровинка» в Тукаевском районе Татарстана. Там загорелся одноэтажный кирпичный садовый дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Площадь возгорания, по информации спасателей, составила 30 квадратных метров. Горела одноэтажная кирпичная постройка на территории садоводческого товарищества.

В результате пожара пострадала хозяйка участка. 47-летняя женщина получила термические ожоги тела второй степени — примерно 15 процентов поверхности тела. Ее экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.