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Верующим объяснили поминки на девятый и сороковой день

Служба новостей Автор статьи
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Священнослужители пояснили православным верующим, принято ли поминать умерших родственников на девятый и сороковой день после смерти, сообщает akpars.ru.

Погребальные обычаи в Восточной Европе во многом связаны с христианскими представлениями Восточной Православной Церкви. В первые сорок дней после смерти близкие умершего соблюдают ряд обрядов, которые воспринимаются как часть почитания его памяти.

Особое значение в этой традиции имеют третий, девятый и сороковой дни. В народно-религиозных представлениях третий день связывают с отделением души от тела, девятый — с духом, а сороковой — с окончательным прекращением земного существования тела.

В русской православной культуре загробная жизнь часто воспринимается как более близкая и понятная человеку, чем в некоторых других православных странах. Иной мир называют «тем светом», а Частный Суд описывают как встречу человека с Богом.

С похоронными обычаями связаны и бытовые детали. Гроб в таких представлениях воспринимается как новое место пребывания умершего, поэтому родные стараются позаботиться о его «удобстве»: кладут подушки, одеяла и вещи, которые, по их мнению, могут понадобиться после смерти.

Среди таких предметов могут быть деньги, еда, личные вещи и знаки положения человека при жизни. Эти действия относятся к народным обычаям, сопровождающим прощание с покойным.

Одной из важных частей переживания утраты остаются поминки, которые проводят в доме семьи умершего. В первые шесть недель после смерти близкие могут оставлять кусок хлеба на стакане с водкой. Такой обычай служит напоминанием об ушедшем: еда и напиток остаются нетронутыми.

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