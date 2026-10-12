Новости Татарстана

Госсовет Татарстана отмечает 20-летие парламентского центра

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Парламентский центр Государственного Совета Татарстана открылся ровно 20 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики. Переезд депутатов в новое здание стал не просто сменой адреса, а частью масштабного обновления республики, которая делала ставку на современные технологии, цифровизацию и открытость власти.

Возможности парламентариев заметно расширились. В здании обновили систему регистрации депутатов, запустили электронное голосование, смонтировали современный телевизионный комплекс. Залы заседаний получили оборудование для синхронного перевода, теле-, радио- и интернет-трансляций. Кроме того, здесь появились библиотека, музей, зал для приема официальных делегаций и помещения для работы журналистов.

Центр регулярно принимает зарубежные делегации, студентов и школьников. Для учащихся устраивают экскурсии, где их знакомят с работой парламента и основами законотворчества.

Торжественная церемония открытия прошла 12 октября 2006 года, перед началом 26-го заседания Госсовета третьего созыва. Символическую ленту у входа в холл зала заседаний перерезали первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, Почетный Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и Рустам Минниханов, занимавший тогда пост Премьер-министра Татарстана.

Мухаметшин назвал открытие центра историческим событием и напомнил, что прежний зал заседаний достался парламенту еще с советских времен. «Возможно, у многих есть определенная ностальгия по старому залу, в котором принимались судьбоносные для республики решения – Декларация о государственном суверенитете, Конституция Татарстана, шли дебаты о будущем нашей республики. Думаю, такая же ответственная преемственность депутатского корпуса сохранится и в этих помещениях», – сказал он. Шаймиев тоже подчеркнул особое значение открытия, отметив, что оно пришлось на период активных политических реформ.

За два десятилетия парламентский центр стал одной из ключевых площадок политической жизни Татарстана. Здесь проходят заседания Госсовета и принимаются решения о развитии республики.

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