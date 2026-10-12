Священники напомнили, что нельзя выносить из храма
Священнослужители напомнили православным верующим о правилах поведения в храме и обращения с церковными предметами, сообщает akpars.ru.
По словам представителей духовенства, если во время богослужения у человека упала свеча, не стоит поднимать ее и забирать домой. В такой ситуации свечу лучше оставить в храме и обратиться с молитвой о защите от возможных бед.
Особого отношения требуют освященные вещи, в том числе иконы и крестики. Им придают духовное значение, поэтому верующим советуют не приносить домой предметы, которыми до этого пользовались другие люди.
Если у прихожанина остались ненужные освященные предметы, их не следует выбрасывать вместе с обычным мусором. Такие вещи лучше передать в церковь, где подскажут, как правильно с ними поступить.
Отдельное правило касается денег, случайно упавших в храме. Поднимать их, согласно приведенным рекомендациям, не нужно: они должны остаться на церковные нужды или помощь нуждающимся.
Бережного обращения требуют и церковные книги. Перед использованием таких книг дома верующим советуют получить благословение священника.
Если человеку нужно взять землю с кладбища, ему также рекомендуют сначала посоветоваться с духовником. Это поможет избежать неправильных действий при обращении с предметами, связанными с церковной и поминальной традицией.
Сломанные иконы или крестики нельзя выбрасывать в мусор. В таких случаях следует обратиться в храм: священнослужители помогут определить, как правильно распорядиться святыней.
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