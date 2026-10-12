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Священники напомнили, что нельзя выносить из храма

Служба новостей Автор статьи
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Священнослужители напомнили православным верующим о правилах поведения в храме и обращения с церковными предметами, сообщает akpars.ru.

По словам представителей духовенства, если во время богослужения у человека упала свеча, не стоит поднимать ее и забирать домой. В такой ситуации свечу лучше оставить в храме и обратиться с молитвой о защите от возможных бед.

Особого отношения требуют освященные вещи, в том числе иконы и крестики. Им придают духовное значение, поэтому верующим советуют не приносить домой предметы, которыми до этого пользовались другие люди.

Если у прихожанина остались ненужные освященные предметы, их не следует выбрасывать вместе с обычным мусором. Такие вещи лучше передать в церковь, где подскажут, как правильно с ними поступить.

Отдельное правило касается денег, случайно упавших в храме. Поднимать их, согласно приведенным рекомендациям, не нужно: они должны остаться на церковные нужды или помощь нуждающимся.

Бережного обращения требуют и церковные книги. Перед использованием таких книг дома верующим советуют получить благословение священника.

Если человеку нужно взять землю с кладбища, ему также рекомендуют сначала посоветоваться с духовником. Это поможет избежать неправильных действий при обращении с предметами, связанными с церковной и поминальной традицией.

Сломанные иконы или крестики нельзя выбрасывать в мусор. В таких случаях следует обратиться в храм: священнослужители помогут определить, как правильно распорядиться святыней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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